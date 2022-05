La storia di Macron che avrebbe voluto la squalifica dei Maneskin all’Eurovision 2021 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Retroscena che arrivano a un anno di distanza, proprio nei giorni in cui – a Torino – è in scena l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, il più importante concorso canoro a livello europeo. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, una band italiana si accingeva a un clamoroso trionfo internazionale, con tanto di polemiche per un presunto “droga gate” (ovviamente smentito). E proprio in quegli istanti successivi alla proclamazione della loro vittoria, sarebbe arrivata una richiesta ufficiale firmata da Emmanuel Macron contro i Maneskin, chiedendo e premendo per la loro squalifica. Macron contro Maneskin, il retroscena dell’Eurovision 2021 A riportare questo retroscena è stato Stéphane Bern, il commentatore delle televisione francese che ha trasmesso a Parigi e dintorni ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Retroscena che arrivano a un anno di distanza, proprio nei giorni in cui – a Torino – è in scena l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, il più importante concorso canoro a livello europeo. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, una band italiana si accingeva a un clamoroso trionfo internazionale, con tanto di polemiche per un presunto “droga gate” (ovviamente smentito). E proprio in quegli istanti successivi alla proclamazione della loro vittoria, sarebbe arrivata una richiesta ufficiale firmata da Emmanuelcontro i, chiedendo e premendo per la lorocontro, il retroscena dell’EurovisionA riportare questo retroscena è stato Stéphane Bern, il commentatore delle televisione francese che ha trasmesso a Parigi e dintorni ...

Advertising

partigianocivic : Questa storia che Putin non va umiliato non si può sentire, sarebbe come dire che poverino anche Jack lo squartator… - neXtquotidiano : La storia di #Macron che avrebbe voluto la squalifica dei #Maneskin all’#Eurovision 2021 - Rodyka18 : ? Il Cremlino è una fabbrica di fake news, inventa la storia: l’introduzione del contingente polacco-lituano in Ucr… - Dario33883068 : @Angelo33391 @Crudeli45198835 La storia oggi c'entra poco, abbiamo di fronte una nazione che si sta difendendo da u… - YoshiIrai : @MarcoRizzoPC Capisci che ci rimani male ma Macron ha parlato con Putin, Draghi con Biden guarda caso i due Paesi (… -