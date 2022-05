La statua di una nota cantante italiana arriva al Madame Tussauds | ecco chi è

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Elettra Lamborghini si fa di cera Non capita tutti i giorni di vedersi raffigurate in unaa grandezza naturali. Per di più se poi la realizzazione troverà la propria cornice nel Museodi Amsterdam. È quel che è successo a una celebre artista. Di chi si tratta? Dellamultiplatino Elettra L'articolo proviene da Novella 2000.