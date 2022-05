La standing ovation per i Kalush, la rivincita di Diodato. E quel tributo alla Carrà...: Eurovision, i meme (Di mercoledì 11 maggio 2022) La rubrica sulla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest: i momenti più commentati, le reazioni social più irriverenti e i meme più divertenti Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) La rubrica sulla 66esima edizione dell'Song Contest: i momenti più commentati, le reazioni social più irriverenti e ipiù divertenti

Advertising

myrtamerlino : Una canzone dedicata a tutte le madri ucraine. Un mix di generi trascinante e una standing ovation finale incredibi… - LaStampa : Ucraina all'Eurovision Song Contest: standing ovation per la Kalush Orchestra - WeCinema : “Grazie a tutti. Non capisco perché mi applaudiate, perché non me lo merito. Io ringrazio tutti, uno a uno” Una st… - Abcdefg57225683 : RT @fanpage: 'Uno di noi è rimasto in patria a combattere' I Kalush Orchestra nella prima semifinale dell' #ESC2022 hanno conquistato un’e… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Eurovision: standing ovation per la band ucraina Kalush Orchestra, che vola in finale -