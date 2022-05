(Di mercoledì 11 maggio 2022) Neldi ieri a Washington, il Presidente statunitense Joee il presidente del Consiglio Mario“hanno riaffermato il forte e ampio partenariato Usa-Italia che si riflette nei legami profondi e duraturi tra il nostro popolo e i nostri paesi, di cui la nostra alleanza attraverso la Nato e la partnership degli Stati Uniti con l’Ue sono componenti fondamentali”. E ancora i due hanno ribadito l’impegno per la pace e “si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali, dal COVID-19 ai cambiamenti climatici, nonché a continuare la loro cooperazione su sfide di politica estera condivise, comprese Cina e Libia”. Le note ufficiali della Casa Bianca sull’incontrosono scarne, come quelle di Palazzo Chigi. Alleanza più forte, sottolineatura dell’impegno di pace, sanzioni ...

Advertising

SecolodItalia1 : La stampa mainstream osanna il bilaterale Draghi-Biden ma i siti Usa ignorano la visita - PiranSim : RT @LucaValigi: Il catechismo globalista imposto dal nostro #mainstream che bandisce ogni forma di pensiero critico è davvero raccapriccian… - Nicolet84520681 : RT @LucaValigi: Il catechismo globalista imposto dal nostro #mainstream che bandisce ogni forma di pensiero critico è davvero raccapriccian… - LucaValigi : Il catechismo globalista imposto dal nostro #mainstream che bandisce ogni forma di pensiero critico è davvero racca… - Claudio03921400 : @ValeGonzato Solo i cogli@ni possono credere a questa serie di puttanate della stampa mainstream… -

Secolo d'Italia

Allarme spread tornato Politici di tutti gli schieramenti e' si sperticarono in lodi. Da quel momento, la crisi del debito esce dai loro pensieri. Lo scontro titanico tra pro - vax ...Per la verità, qualcosa sta cambiando anche nellaamericana. Davanti alla linea Biden - Austin , anche in ambitoaumentano le voci che si chiedono fino a che punto ci si possa ... La stampa mainstream osanna il bilaterale Draghi-Biden ma i siti Usa ignorano la visita Sui mercati è tornato l'allarme spread e la favola del debito buono propugnata da Draghi e propinata dalla stampa è stata smentita ...Zelensky si sarebbe detto pronto a cedere la Crimea alla Russia per arrivare alla pace, e Stoltenberg lo avrebbe contraddetto e smentito.