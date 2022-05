La solidarietà della politica al funerale di De Benedetto | simbolo della battaglia per la cannabis legale E alla Camera primo voto sulla legge

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - giorgio_gori : A #Bergamo i no-vax imbrattano la sede dell’Ordine delle professioni sanitarie dopo la sospensione - voluta dal Min… - giap87625642 : RT @LiaCeli: Un'imprenditrice dice cazzate sessiste, donne compatte contro di lei. Valanga di molestie sessuali durante un raduno di alpini… - RenatoSouvarine : RT @Ste_Mazzu: Delle reazioni del Pd all'assassinio della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh a Jenin è da apprezzare l'assenza della… -

LA NAZIONE

...illustrato i risultati del sondaggio social che ha portato alla proclamazione del 'Campione... 'all'interno di uno scenario attuale così influenzato dal conflitto in corso, i gesti di......7 milioni per l'attualizzazione delle somme accantonate per il Fondo didi settore), sia in quella relativa alle spese amministrativegestione corrente (29,7 milioni; - 7,0% nell'... Arrivato in Ucraina il camion della solidarietà della Misericordia