La sconfitta (e le sue conseguenze) di Clearview AI nell'Illinois (Di mercoledì 11 maggio 2022) Clearview AI, oltre a essere un'azienda che punta a raccogliere un database di 100 miliardi di foto di volti utilizzando di fatto il riconoscimento biometrico per mappare pressoché tutta la popolazione mondiale, è un grande tema etico. Su questa linea, a quanto pare, si sta giocando una nuova partita e si sta aprendo un nuovo fronte, in seguito a un accordo giuridico in attesa di una conferma da pate di un tribunale in Illinois. American Civil Liberties Union, una associazione che si occupa della tutela dei diritti fondamentali, ha vinto la sua battaglia contro Clearview AI: l'azienda ha accettato di non vendere i suoi prodotti, i suoi database a società private.

