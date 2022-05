La Rai chiama e Stefano De Martino risponde: proposta urgente per il conduttore, coinvolta anche Belen (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il conduttore Stefano De Martino ha ricevuto una chiamata dal palinsesto pubblico: per lui nuovi progetti importanti e Belen Rodriguez ne farà parte Il ballerino Stefano De Martino (screenshot Twitter)Se ne parlava qualche settimana fa: Stefano De Martino avrebbe in mano un progetto molto importante che lo vedrebbe protagonista come one man show. Le voci ufficiose erano arrivate anche sul web ma il conduttore non ha lasciato traccia di dettagli. anche Paolo Bonolis nei giorni precedenti ha rilasciato un’intervista citando l’ex ballerino di Amici: Stefano potrebbe diventare un suo successore, ma soprattutto un volto importante per la tv italiana perché riuscito a ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) IlDeha ricevuto unata dal palinsesto pubblico: per lui nuovi progetti importanti eRodriguez ne farà parte Il ballerinoDe(screenshot Twitter)Se ne parlava qualche settimana fa:Deavrebbe in mano un progetto molto importante che lo vedrebbe protagonista come one man show. Le voci ufficiose erano arrivatesul web ma ilnon ha lasciato traccia di dettagli.Paolo Bonolis nei giorni precedenti ha rilasciato un’intervista citando l’ex ballerino di Amici:potrebbe diventare un suo successore, ma soprattutto un volto importante per la tv italiana perché riuscito a ...

Advertising

francescagraz1 : RT @francescagraz1: C’è una grande incompiuta del governo Draghi. Si chiama Rai. E, non possiamo dare la colpa al premier. Draghi aveva pr… - valinavb : @WCarloConti veramente parte alle 21:00 in contemporanea in paesi d'Europa (si chiama Eurovisione per questo!). E'… - MarzioMaria : @UPAS_Rai Alberto? Non si chiama Michele? - lestofante4 : @rosinadentini @kuliscioff In realtà ci sono state già 2 puntate, si chiama dilemma è su rai tre in seconda serata… - Honolul62444404 : Se potete taggate anche il direttore Rai si chiama Stefano Coletta. So che guarda molto i social. Ad esempio oggi m… -