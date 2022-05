La partita del grano. Sbloccare l'export ucraino per evitare una carestia mondiale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev accusa Mosca di furti e sequestri. I russi accusano gli ucraini di aver minato i porti. Bruxelles proporrà un piano per aiutare Kiev a riprendere l'export alimentare, aggirando il blocco sul Mar Nero. Draghi ne parla con Biden: "Rischio di crisi umanitaria, le parti dialoghino per salvare decine di milioni di persone" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev accusa Mosca di furti e sequestri. I russi accusano gli ucraini di aver minato i porti. Bruxelles proporrà un piano per aiutare Kiev a riprendere l'alimentare, aggirando il blocco sul Mar Nero. Draghi ne parla con Biden: "Rischio di crisi umanitaria, le parti dialoghino per salvare decine di milioni di persone"

Advertising

giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - juventusfc : ??? @chiellini: «Io vivo con l'entusiasmo di un ragazzino e sono felice di essere qui a giocare una finale del gener… - pisto_gol : Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commes… - LegaProOfficial : Tanti gol nell’amichevole dell’U16 #LegaPro in casa del @1913parmacalcio, che vince 5-3 ?? - EdTroiano : Consorzio Parmigiano Reggiano: un nuovo shop online riservato ai titolari di partita IVA “I Caseifici devono avere… -