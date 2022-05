La parola alla difesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al momento della definizione del tabellone dei playoff, il possibile incrocio tra Boston e Milwaukee al secondo turno era apparso da subito come uno dei più interessanti. Le due squadre, chiusa la regular season con un record identico di 51-31 e in ragione del quale si era dovuti ricorrere al 5° tiebreaker per assegnare i piazzamenti, promettevano di dare vita a una sfida molto equilibrata. Gli infortuni di Khris Middleton e la disponibilità a intermittenza di Marcus Smart e Robert Williams hanno privato la serie di protagonisti importanti, ma le quattro partite giocate fin qui non hanno deluso le attese. In qualche modo la battaglia tra Celtics e Bucks è sembrata una versione contemporanea delle serie a forte impronta difensiva che avevano caratterizzato i playoff tra fine degli anni Novanta e inizio anni Duemila e vissuto la loro sublimazione nelle sette gare tra Detroit Pistons e ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al momento della definizione del tabellone dei playoff, il possibile incrocio tra Boston e Milwaukee al secondo turno era apparso da subito come uno dei più interessanti. Le due squadre, chiusa la regular season con un record identico di 51-31 e in ragione del quale si era dovuti ricorrere al 5° tiebreaker per assegnare i piazzamenti, promettevano di dare vita a una sfida molto equilibrata. Gli infortuni di Khris Middleton e la disponibilità a intermittenza di Marcus Smart e Robert Williams hanno privato la serie di protagonisti importanti, ma le quattro partite giocate fin qui non hanno deluso le attese. In qualche modo la battaglia tra Celtics e Bucks è sembrata una versione contemporanea delle serie a forte impronta difensiva che avevano caratterizzato i playoff tra fine degli anni Novanta e inizio anni Duemila e vissuto la loro sublimazione nelle sette gare tra Detroit Pistons e ...

