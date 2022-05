(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal sogno Olimpiadi di Tokyo al porno. Miku Kojima, ex astro nascente del nuoto giapponese, ha deciso di cambiare la sua vita. Dopo aver vinto due bronzi olimpici e due ori mondiali a livello juniores, ha deciso di “uscire dalla vasca”. Così prima si è scritta all’università. Poi è arrivata la vera svolta della sua vita, quando ha deciso di darsi a tempo pieno al cinema per adulti. Miku ha cambiato nome, scegliendo lo pseudonimo Saki Shinkai. Il suo primo film è uscito lo scorso febbraio. La prima esperienza nel mondo dell’osé era stata una set fotografico sulla rivista «Sh?kan Post», un settimanale destinato al grande pubblico che affianca temi politici all’intrattenimento. «Quando ho pubblicato i miei nudi – ha detto – ci sono stati commenti negativi e speculazioni. Alcuni si sono domandatiavessi realizzato quelle fotografie, altri mi accusavano di voler ...

andreastoolbox : La nuotatrice olimpica diventa pornostar: «Perché l'ho fatto? Mi guardavano in costume sui siti hot» -

leggo.it

Leggi anche > Ladiventa pornostar: 'Perché l'ho fatto Mi guardavano in costume sui siti hot' Il suo addio era nell'aria . Ma il campione ha scelto la sua terra per darne l'...Quello che vogliono è vedermi in costume da bagno', le parole dell'ex. 'Ho iniziato a guardarmi in giro e ho scoperto che un mio contatto sui social network era attivo nel settore dei ... Vincenzo Nibali si ritira. Lo Squalo dice addio al ciclismo: l'annuncio al Giro d'Italia Vincenzo Nibali dice addio al ciclismo. Il corridore dell'Astana lascia il ciclismo e, come nelle migliori favole, annuncia il ritiro dalla sua Messina, al termine della quinta tappa del ...Dal sogno Olimpiadi di Tokyo al porno. Miku Kojima, ex astro nascente del nuoto giapponese, ha deciso di cambiare la sua vita. Dopo aver vinto due bronzi olimpici e due ori mondiali a ...