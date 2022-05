(Di mercoledì 11 maggio 2022) Alcuni dei premiati durante la cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni per i 350 anni delladi Uzzano In occasione della giornata dedicata al Santissimo Crocefisso, nella chiesa ...

Advertising

denti_emanuele : @DottFinocchiaro Minkia ...Giovanni come siamo 'pessimisti'...!! Che dobbiamo morire non ci piove...io ad esempio..… - TempoPreghiera : Invochiamo la misericordia di Dio - TempoPreghiera : Invochiamo la misericordia di Dio - IvanaIv29438384 : RT @TempoPreghiera: Invochiamo la misericordia di Dio - TempoPreghiera : Invochiamo la misericordia di Dio -

LA NAZIONE

... ladi Uzzano ha dato il via ai festeggiamenti deisecoli e mezzo della sua storia con il primo appuntamento che ha visto consegnare encomi solenni non solo a volontari che si sono ...... Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto nonché delleassociazioni che si occupano del soccorso sanitario sul territorio Comunale - Pubblica Assistenza,e Croce ... La Misericordia ha tre secoli mezzo, la festa Sono iniziate le cerimonie per l’importante anniversario: consegnati gli encomi ai volontari più meritevoli della Confraternita ...Il 20 e il 21 a piazza Plebiscito la corsa in rosa fra testimonial eccellenti e un concerto al Pio Monte della Misericordia per raccogliere fondi ...