La minaccia di Zelensky sul gas: «Ecco cosa fare per fermare i soldi a Mosca per la guerra» – Il video (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky torna a chiedere sanzioni sul gas nei confronti della Russia. Nel videomessaggio pubblicato in nottata sulla sua pagina Facebook Zelensky ha detto di aver intensificato i contatti con i rappresentanti dei paesi stranieri per accelerare sulle sanzioni a Putin, in particolare su quelle che riguardano l’energia. Poi ha fatto sapere che un gruppo di esperti presieduto da Michael McFaul dello Spogli Institute e Andriy Yermak ha proposto una tabella di marcia per l’embargo sull’energia: «Si tratta di un documento dettagliato che descrive ciò che si deve fare per rendere difficile a Mosca il finanziamento della guerra. E allo stesso tempo fa in modo che l’economia globale non subisca perdite dovute alle restrizioni sulle risorse energetiche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrtorna a chiedere sanzioni sul gas nei confronti della Russia. Nelmessaggio pubblicato in nottata sulla sua pagina Facebookha detto di aver intensificato i contatti con i rappresentanti dei paesi stranieri per accelerare sulle sanzioni a Putin, in particolare su quelle che riguardano l’energia. Poi ha fatto sapere che un gruppo di esperti presieduto da Michael McFaul dello Spogli Institute e Andriy Yermak ha proposto una tabella di marcia per l’embargo sull’energia: «Si tratta di un documento dettagliato che descrive ciò che si deveper rendere difficile ail finanziamento della. E allo stesso tempo fa in modo che l’economia globale non subisca perdite dovute alle restrizioni sulle risorse energetiche ...

