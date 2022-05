La Marilyn di Andy Warhol, un’icona al quadrato per il mercato dell’arte (Di mercoledì 11 maggio 2022) "La Marilyn” è senza dubbio l’opera più celebre di di Andy Warhol. Anzi, non è un’opera ma una serie, quindi “Le Marilyn” realizzate da chi volle confondere (e lo fece come nessuno mai) l’originale con la copia, la fama con la celebrità, il valore con il costo. L’importante era esserci, il più possibile, non importava come e perché. Meno si parlava e più l’immagine esposta si avvolgeva di mistero, divenendo universale. Nei 15 minuti di fama che Warhol prevedeva per ognuno, non importava cosa farne di quei 15 minuti di magnifica esposizione. Erano lì e basta, il contenuto non importava. Lunedì, Shot Sage Blue Marilyn del 1964 è stato battuto da Christie’s per 195 milioni di dollari. La tela, un quadrato di 120 cm di lato, fa parte di una serie di cinque ritratti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) "La” è senza dubbio l’opera più celebre di di. Anzi, non è un’opera ma una serie, quindi “Le” realizzate da chi volle confondere (e lo fece come nessuno mai) l’originale con la copia, la fama con la celebrità, il valore con il costo. L’importante era esserci, il più possibile, non importava come e perché. Meno si parlava e più l’immagine esposta si avvolgeva di mistero, divenendo universale. Nei 15 minuti di fama cheprevedeva per ognuno, non importava cosa farne di quei 15 minuti di magnifica esposizione. Erano lì e basta, il contenuto non importava. Lunedì, Shot Sage Bluedel 1964 è stato battuto da Christie’s per 195 milioni di dollari. La tela, undi 120 cm di lato, fa parte di una serie di cinque ritratti ...

