La linea beauty di Lady Gaga arriva anche da Sephora (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lady Gaga concretizza un altro sogno ed è pronta a lanciare i suoi prodotti beauty di Haus Laboratories negli store di Sephora. “L’ultima cosa di cui il mondo ha bisogno è di un altro marchio di bellezza, ma non fa niente“, così aveva esordito Lady Gaga qualche anno fa, quando ha presentato al mondo intero la sua prima linea di bellezza. Il brand, Haus Laboratories, esiste dal 2019 e si presenta come vegan e cruelty free. La linea, dai colori vibranti in perfetto stile pop, rappresenta appieno le vibes dell’artista che l’ha creato e, a distanza di tre anni, alcuni dei suoi prodotti arrivano ufficialmente tra gli scaffali di Sephora. Lady Gaga. Crediti: InstagramPer la popstar è un ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022)concretizza un altro sogno ed è pronta a lanciare i suoi prodottidi Haus Laboratories negli store di. “L’ultima cosa di cui il mondo ha bisogno è di un altro marchio di bellezza, ma non fa niente“, così aveva esorditoqualche anno fa, quando ha presentato al mondo intero la sua primadi bellezza. Il brand, Haus Laboratories, esiste dal 2019 e si presenta come vegan e cruelty free. La, dai colori vibranti in perfetto stile pop, rappresenta appieno le vibes dell’artista che l’ha creato e, a distanza di tre anni, alcuni dei suoi prodottino ufficialmente tra gli scaffali di. Crediti: InstagramPer la popstar è un ...

Advertising

GQitalia : La linea di skincare sviluppata da Soho House basandosi sulle esigenze dei propri member - SpaLaSerra : Primavera di #bellezza Scopri la nuova linea Valmont Luminosity, fai un regalo alla tua pelle e prova gli esclusivi… - BEAUTYDEAit : Revolution Skincare x Sali Hughes: i prodotti per la beauty routine Revolution Skincare X Sali Hughes collaborano a… - SLN_Magazine : ProfumeriaWeb, la self made company che sta cambiando il beauty in Italia. E il modo di creare una linea skincare..… - lifestyleblogit : ProfumeriaWeb, la self made company che sta cambiando il beauty in Italia. E il modo di creare una linea skincare. - -