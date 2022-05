La legge impone limiti all’uso dei contanti: quanto denaro si può spendere e quanto se ne può tenere in casa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Esistono delle regole ben precise per l’utilizzo dei contanti: scambiare soldi al di sopra di una certa soglia è reato. Questo è quanto stabilito dalle norme sull’antiriciclaggio, che impongono dei limiti ai movimenti di denaro tra vari soggetti. Anche per il possesso di denaro in tasca o a casa è bene seguire alcune regole così da non incorrere in sanzioni. I pagamenti in contanti: cosa afferma la legge Secondo quanto stabilito dalla normativa sull’antiriciclaggio, il tetto massimo in vigore per lo scambio di denaro tra due soggetti è di 2000 euro. Questo accade perché le autorità tentano, con ogni mezzo, di contrastare gli illeciti. Per pagare somme dai 2000 euro in su è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Esistono delle regole ben precise per l’utilizzo dei: scambiare soldi al di sopra di una certa soglia è reato. Questo èstabilito dalle norme sull’antiriciclaggio, che impongono deiai movimenti ditra vari soggetti. Anche per il possesso diin tasca o aè bene seguire alcune regole così da non incorrere in sanzioni. I pagamenti in: cosa afferma laSecondostabilito dalla normativa sull’antiriciclaggio, il tetto massimo in vigore per lo scambio ditra due soggetti è di 2000 euro. Questo accade perché le autorità tentano, con ogni mezzo, di contrastare gli illeciti. Per pagare somme dai 2000 euro in su è ...

