La Lazio pensa già al mercato: Tare punta il jolly del Rennes (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con il campionato alle battute finali, molti club di Serie A pensano già alla prossima stagione, che inizierà prima del solito per via dei mondiali in Qatar al via a novembre. Tra questi figura anche la Lazio, ferma al quinto posto in classifica, e che nelle ultime due giornate affronterà le ostiche sfide contro Juventus e Fiorentina. BOURIGEAUD NEL MIRINO Stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, i biancocelesti pare abbiano messo nel mirino Benjamin Bourigeaud, centrocampista in forza al Rennes. Bourigeaud Rennes Ligue1In scadenza di contratto nel 2023, il giocatore potrebbe lasciare la Francia al termine della stagione, e Tare sembra seguire con interesse la sua situazione. IL COMMENTO Proprio ieri, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con il campionato alle battute finali, molti club di Serie Ano già alla prossima stagione, che inizierà prima del solito per via dei mondiali in Qatar al via a novembre. Tra questi figura anche la, ferma al quinto posto in classifica, e che nelle ultime due giornate affronterà le ostiche sfide contro Juventus e Fiorentina. BOURIGEAUD NEL MIRINO Stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, i biancocelesti pare abbiano messo nel mirino Benjamin Bourigeaud, centrocampista in forza al. BourigeaudLigue1In scadenza di contratto nel 2023, il giocatore potrebbe lasciare la Francia al termine della stagione, esembra seguire con interesse la sua situazione. IL COMMENTO Proprio ieri, ...

