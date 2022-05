La Juventus scarica Vlahovic? La situazione degenera | ecco cos’è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dusannon sta riuscendo a rispettare le attese della vigilia, questo anche per un andamento della Juve non proprio brillante. Quando Dusanè arrivato a gennaio allaè iniziato subito un grandissimo entusiasmo attorno al cannoniere serbo, con i tifosi che erano davvero convinti che con lui sarebbe stato possibile ottenere grandi risultati nel breve periodo, magari provando a scalare fin da subito la classifica, ma purtroppo il suo andamento non è stato sempre all’altezza ed è per questo motivo che rischia seriamente di essere messo in disparte nel prossimo mercato. Dusan(Ansa Foto)Pensare a una2022-23 senza Dusansembra a tutti gli effetti una bestemmia e un’assurdità, però bisogna mettere in ...