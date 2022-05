La Juventus per salvare la stagione, l’Inter spera ancora nel triplete italiano. Coppa Italia mai così importante (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ah, la Coppa Italia. All’inizio un inutile fardello, poi come d’incanto si entra nel vivo e le quarte linee lasciano spazio ai titolari, fino ad arrivare in finale e ad appendere a 90? i destini forse di un’intera stagione. Mai come quest’anno la Coppa nazionale può spostare i giudizi, appagare i tifosi e le dirigenze, costringere a riflessioni in estate. Tutto in una partita all’Olimpico, dove Juventus e Inter si sfidano per la quarta volta in stagione (un pareggio e due vittorie nerazzurre – una in SuperCoppa Italiana, primo titolo assegnato, ma con prestazioni sempre in crescendo dei bianconeri) e per la terza volta in un atto conclusivo di questa competizione. Una contro l’altra per rinvigorire il capitolo dei derby d’Italia, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ah, la. All’inizio un inutile fardello, poi come d’incanto si entra nel vivo e le quarte linee lasciano spazio ai titolari, fino ad arrivare in finale e ad appendere a 90? i destini forse di un’intera. Mai come quest’anno lanazionale può spostare i giudizi, appagare i tifosi e le dirigenze, costringere a riflessioni in estate. Tutto in una partita all’Olimpico, dovee Inter si sfidano per la quarta volta in(un pareggio e due vittorie nerazzurre – una in Superna, primo titolo assegnato, ma con prestazioni sempre in crescendo dei bianconeri) e per la terza volta in un atto conclusivo di questa competizione. Una contro l’altra per rinvigorire il capitolo dei derby d’, ma ...

