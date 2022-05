La finale di Coppa Italia, Noi siamo tutto o Flashdance? La tv dell’11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 11 maggio Canale5 alle 21 trasmetterà in diretta la partita tra Juventus e Inter, finale di Coppa Italia. Il pre-partita comincerà alle 20.40 con il collegamento dallo stadio, le formazioni e i commenti prima dell’inizio del match. Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Noi siamo tutto”. A causa di una malattia che le impedisce di uscire di casa, Maddy è diventata maggiorenne senza aver potuto vivere le esperienze di un’adolescente. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini di casa, intravede la possibilità di una nuova vita. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 11Canale5 alle 21 trasmetterà in diretta la partita tra Juventus e Inter,di. Il pre-partita comincerà alle 20.40 con il collegamento dallo stadio, le formazioni e i commenti prima dell’inizio del match. Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Noi”. A causa di una malattia che le impedisce di uscire di casa, Maddy è diventatarenne senza aver potuto vivere le esperienze di un’adolescente. Vive in casa con la madre e un’infermiera, rassegnata a trascorrere un’esistenza priva di legami affettivi e di emozioni. Ma quando conosce Olly, il figlio dei nuovi vicini di casa, intravede la possibilità di una nuova vita. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The ...

Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - DiMarzio : .?@juventusfc?, l’allenamento LIVE dalla Continassa: #Pellegrini e #Locatelli in gruppo - CensuraFreemind : RT @SoloEsclusivInt: AVANTI INTER, COMBATTI, ALZALA PER LA TUA GENTE ???? ?? Matchday ?? Finale, Coppa Italia ?? Juv*ntus-INTER ?? CANALE 5,… - paranoia_itsmee : non c’è nemmeno una nuvola oggi questa sera la finale di coppa italia ?? questa mattina interrogazione di letteratu… -