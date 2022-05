La FIFA annuncia nuovi giochi, non simulativi, in arrivo a fine anno! (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo l’annuncio di ieri da parte di EA Sports dell’addio, a partire dalla stagione 2023/24 del nome “FIFA” a favore del nuovo EA Sports FC, è arrivata in serata anche una comunicazione da parte della FIFA, la federazione calcistica internazionale, che include anche le dichiarazioni del presidente Gianni Infantino Per la prima volta, dopo oltre 30 anni, la FIFA ha infatti deciso di non vendere più in esclusiva, per l’intero settore dei videogames, i diritti di utilizzo del proprio marchio e ciò consentirà, già nei prossimi mesi, di avere dei giochi “sponsorizzati” dalla FIFA, sviluppati da altre software house. Fino ad oggi infatti Electronic Arts era l’unica a poter utilizzare il nome FIFA, non solo per il noto titolo calcistico, ma per QUALSIASI altro eventuale progetto legato al ... Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo l’annuncio di ieri da parte di EA Sports dell’addio, a partire dalla stagione 2023/24 del nome “” a favore del nuovo EA Sports FC, è arrivata in serata anche una comunicazione da parte della, la federazione calcistica internazionale, che include anche le dichiarazioni del presidente Gianni Infantino Per la prima volta, dopo oltre 30 anni, laha infatti deciso di non vendere più in esclusiva, per l’intero settore dei videogames, i diritti di utilizzo del proprio marchio e ciò consentirà, già nei prossimi mesi, di avere dei“sponsorizzati” dalla, sviluppati da altre software house. Fino ad oggi infatti Electronic Arts era l’unica a poter utilizzare il nome, non solo per il noto titolo calcistico, ma per QUALSIASI altro eventuale progetto legato al ...

