'La Fagianata' di Riccardo Magrini: "Nibali come Nencini, non sono sicuro che si ritiri. Le nostre società prendono gli stranieri…" (Di mercoledì 11 maggio 2022) IL RITIRO DI VINCENZO Nibali: TE LO ASPETTAVI? Era nell'aria, l'aveva lasciato trasparire. Io però non ci credo neanche tanto. Ha detto "probabilmente", non ha detto "sicuro smetto", quindi lascia aperte un po' di cose. Non è detto che si ritiri, poi magari lo farà, per carità. Se conosco Vincenzo, metti che vince una tappa o fa qualcosa di interessante in questo Giro, dopo che succede? A meno che non abbia già una strada tracciata da dirigente in Astana, allora sarebbe un altro discorso. Io non sono così convinto che smetta. Nibali SI RITIRA AL MOMENTO GIUSTO O AVREBBE POTUTO FARLO MAGARI UN ANNO FA? Ci sono stati tanti esempi nello sport di campioni che hanno continuato quando era il momento di smettere. E' chiaro che tutti gli facevano questa domanda sul futuro dopo la prestazione ...

'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Nibali non me l'aspettavo, spero in Ciccone. Fortunato è da fughe' SI E' MATERIALIZZATO LO SCENARIO B, QUELLO DELLA FUGA Ora sono contenti gli uomini di classifica, la maglia rosa non la voleva nessuno. L'ha presa la Trek - Segafredo, che ha avuto una buona risposta anche con Ciccone, di sicuro fa bene al morale. La Bora si è confermata una bella squadra, erano in ...