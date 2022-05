La donna che ha tenuto dentro casa il corpo mummificato del figlio disabile per non perdere la pensione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per circa 9 mesi Giovanna Di Taranto, 74enne originaria di Milano residente a Treviso, aveva tenuto nascosto dentro casa il cadavere del figlio 50enne – disabile dalla nascita – continuando a intascare i soldi della pensione di invalidità che percepiva. Oggi si è svolta l’udienza preliminare nei suoi confronti, dopo che il pm Davide Romanelli aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’anziana, con l’accusa di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Circa 900 euro al mese continuavano ad essere versati all’uomo, deceduto però nell’agosto del 2018 per cause naturali. La polizia intervenne nel maggio del 2019 su richiesta della figlia della donna, alla quale erano pervenute diverse lamentele dei condomini per la puzza che aveva invaso gli spazi comuni. La ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Per circa 9 mesi Giovanna Di Taranto, 74enne originaria di Milano residente a Treviso, avevanascostoil cadavere del50enne –dalla nascita – continuando a intascare i soldi delladi invalidità che percepiva. Oggi si è svolta l’udienza preliminare nei suoi confronti, dopo che il pm Davide Romanelli aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’anziana, con l’accusa di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Circa 900 euro al mese continuavano ad essere versati all’uomo, deceduto però nell’agosto del 2018 per cause naturali. La polizia intervenne nel maggio del 2019 su richiesta della figlia della, alla quale erano pervenute diverse lamentele dei condomini per la puzza che aveva invaso gli spazi comuni. La ...

