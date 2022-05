La Conmebol inasprisce le sanzioni contro il razzismo e la discriminazione

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La Confederazione calcistica sudamericana () ha deciso di adottare il pugno duroil. Il Consiglio ha modificato l’articolo 17 del Codice disciplinare “a causa del preoccupante aumento del numero delle infrazioni commesse dai tifosi, in termini di, in particolare di”. Le misure sono drastiche: 1. Qualsiasi giocatore o funzionario che insulti o violi la dignità umana di un’altra persona o gruppo di persone, con qualsiasi mezzo, per motivi di colore della pelle, razza, sesso o orientamento sessuale, etnia, lingua, credo o origine sarà sospeso per un minimo di cinque partite o per un periodo minimo di due mesi. 2. Qualsiasi Associazione o club membro i cui tifosi insultano o violano la dignità umana di un’altra persona o gruppo di persone, con qualsiasi ...