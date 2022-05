La Cina ha censurato il numero uno dell'Oms per aver criticato la strategia "Zero Covid" (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’approccio tolleranza Zero della Cina nei confronti del Covid-19 sembra estendersi anche alle critiche sulla strategia restrittiva che il governo cinese ha adottato per azzerare i contagi. Il governo di Pechino ha oscurato sui social media... Leggi su europa.today (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’approccio tolleranzanei confronti del-19 sembra estendersi anche alle critiche sullarestrittiva che il governo cinese ha adottato per azzerare i contagi. Il governo di Pechino ha oscurato sui social media...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: La Cina ha censurato il numero uno dell'Oms per aver criticato la strategia 'Zero Covid' - romatoday : La Cina ha censurato il numero uno dell'Oms per aver criticato la strategia 'Zero Covid' - PalermoToday : La Cina ha censurato il numero uno dell'Oms per aver criticato la strategia 'Zero Covid' - etiamomnes : RT @unoqualcunque: Si diffonde la notizia che Dr Tedros, a capo dell'OMS, ha definito insostenibile l'azione cinese del Covid Zero. In Cina… - unoqualcunque : Si diffonde la notizia che Dr Tedros, a capo dell'OMS, ha definito insostenibile l'azione cinese del Covid Zero. In… -