(Di mercoledì 11 maggio 2022) - GUIYANG, Cina, 10/PRNewswire/Il 7si è tenuta a Guiyang la conferenza stampa dellaBig(di seguito "Digital"), in occasione della quale è stato annunciato che il Digitalsarà una conferenza cloud della durata di un giorno e che siil 26, secondo il Comitato organizzatore dellaBig. L'è la prima esposizione nazionale al mondo a tema bigad essere ...

Advertising

lifestyleblogit : La China International Big Data Industry Expo 2022 si terrà online il 26 maggio - - h__cabral : Putin ha dichiarato che Taiwan è 'parte inalienabile della Repubblica Chinese'. Per parte sua il governo di Taipei… - Il_Vitruviano : @santangelo_s @chudowski @LucaSebastiani_ @alesansoni @AleVerrelli @SabrinaSisifo @LorenzoTerm @Maddalenapareti… - 007Rrsj : International business expo Shanghai china 2016 -

Adnkronos

JP Morgan rimane sponsor dell'Ipo, ma non detiene più il ruolo più alto tra le banche underwriter, che è stato affidato a UBS Group AG eCapital CorpGUIYANG, Cina, 10 maggio 2022 /PRNewswire/ - - Il 7 maggio si è tenuta a Guiyang la conferenza stampa dellaBig Data Industry Expo 2022 (di seguito "Digital Expo"), in occasione della quale è stato annunciato che il Digital Expo 2022 sarà una conferenza cloud della durata di un giorno e ... La China International Big Data Industry Expo 2022 si terrà online il 26 maggio GUIYANG, Cina, 10 maggio 2022 /PRNewswire/-- Il 7 maggio si è tenuta a Guiyang la conferenza stampa della China International Big Data Industry Expo 2022 (di seguito "Digital Expo"), in occasione ...Burger King® celebra il nuovo Italian Kings “The Cipolla Rossa Burger” diventando sponsor del Gido D'Italia e dell’Eolo-Kometa Cycling Team ...