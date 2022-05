La carica dei tifosi della Juve: "Vinciamo 3 - 1. Dybala? Che parolaccia..." (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Grande afflusso di tifosi di entrambe le squadre. Quelli bianconeri puntano su Vlahovic e si dicono convinti di vincere. ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto all'Olimpico per la finale di Coppa Italia trae Inter. Grande afflusso didi entrambe le squadre. Quelli bianconeri puntano su Vlahovic e si dicono convinti di vincere. ...

Advertising

vaticannews_it : La bandiera ha i colori del Corpo - blu giallo e rosso - ed è divisa in 4 campi da una croce bianca, simbolo della… - tuttosport : La festa dei tifosi di #Juve e #Inter: che carica prima della finale! ?? - ascensorisTAAC : @ilgiornale Ogni tanto ritornano alla carica, come la dichiarazione dei redditi. ?? Dichiarazioni di un pressapochismo raro. - alejfc_ : RT @junews24com: #JuveInter ?? La carica dei tifosi della #Juventus all'esterno dello Stadio Olimpico ???? - VIDEO - atleticaitalia : ?? Grosseto: la carica dei master per gli Europei ?? tre giornate di gare, da venerdì a domenica, per la rassegna co… -