La cancellazione di Jack Ryan ha a che fare con il prossimo progetto di John Krasinski?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è stato cancellato dopo quattro stagioni. La serie d’azione, tratta dai romanzi di Tom Clancy, non tornerà, ma sembra che Prime Video abbia in mente un potenziale spin-off con Michael Peña. Ilnon ha ancora una sceneggiatura o un piano preciso per il futuro, il che ha senso considerando che la terza stagione dideve ancora uscire, quindi i fan possono aspettarsi molta più azione dalla serie tv prima ancora che uno spin-off entri in lavorazione. Peña è stato recentemente scelto per interpretare un ruolo sconosciuto nella quarta stagione, e secondo Deadline, potrebbe essere l’occasione pere introdurre il personaggio di Domingo “Ding” Chavez, apparso in sette libri principali della serie di. Tuttavia, si tratta solo di ipotesi ...