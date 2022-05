La Camera blocca il presidenzialismo. Ora riflettori sulla legge elettorale (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - La Camera affossa il presidenzialismo alla francese di Giorgia Meloni. Il copione si ripete anche in Aula: così come già avvenuto in commissione, vengono approvati gli emendamenti soppressivi presentati dal Movimento 5 stelle, che stoppano la riforma costituzionale che mirava ad introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato. E, sempre come già accaduto in commissione, a pesare sono le assenze tra i banchi degli alleati: scorrendo i tabulati delle votazioni, infatti, risultano determinanti le assenze non motivate da missione che si registrano tra le fila di Forza Italia e Lega (16 deputati azzurri e 26 leghisti, in tutto gli assenti per così dire 'ingiustificati' nel centrodestra sono circa una settantina). Può apparire una questione matematica, ma in realtà non ha nulla di tecnico: lo scarto tra i voti favorevoli (M5s, Pd, Leu e ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Laaffossa ilalla francese di Giorgia Meloni. Il copione si ripete anche in Aula: così come già avvenuto in commissione, vengono approvati gli emendamenti soppressivi presentati dal Movimento 5 stelle, che stoppano la riforma costituzionale che mirava ad introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato. E, sempre come già accaduto in commissione, a pesare sono le assenze tra i banchi degli alleati: scorrendo i tabulati delle votazioni, infatti, risultano determinanti le assenze non motivate da missione che si registrano tra le fila di Forza Italia e Lega (16 deputati azzurri e 26 leghisti, in tutto gli assenti per così dire 'ingiustificati' nel centrodestra sono circa una settantina). Può apparire una questione matematica, ma in realtà non ha nulla di tecnico: lo scarto tra i voti favorevoli (M5s, Pd, Leu e ...

Advertising

zazoomblog : La Camera blocca il presidenzialismo. Ora riflettori sulla legge elettorale - #Camera #blocca #presidenzialismo. - greenpassnews : Alex Jones si blocca nell'intervista a Bill Gates! - - SorryNs : RT @AlessioColzani: ? LA #LEGA BLOCCA LO IUS #SCHOLAE: LA #CITTADINANZA NON SI REGALA! Lo ius soli mascherato come 'ius scholae' salta dal… - Mariang47614228 : RT @AlessioColzani: ? LA #LEGA BLOCCA LO IUS #SCHOLAE: LA #CITTADINANZA NON SI REGALA! Lo ius soli mascherato come 'ius scholae' salta dal… - mirellaladini : RT @AlessioColzani: ? LA #LEGA BLOCCA LO IUS #SCHOLAE: LA #CITTADINANZA NON SI REGALA! Lo ius soli mascherato come 'ius scholae' salta dal… -