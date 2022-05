La Bielorussia è minacciata? Lukashenko ammassa truppe per sostenere la guerra di Putin

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il conflitto in Ucraina è destinato ad allargarsi. Questione di tempo. I prossimi obiettivi sembrano essere la Moldavia e soprattutto un ingresso indella. I segnali ci sono tutti. I bielorussinoal confine e preparano il terreno. “Nella direzione operativa meridionale, un gruppo di un massimo di 20.000 persone creato dalle forze armate ucraine richiede una nostra risposta. Le forze operative speciali, dispiegate in tre direzioni tattiche, garantiscono la sicurezza della”. Sono le parole di Viktor Gulevich, capo di Stato maggiore delle forze armate bielorusse. Per il generale “gli Stati Uniti e i loro alleati stanno continuando a rafforzare la loro presenza militare vicino al confine di stato della. Il contingente è più che ...

Advertising

VitoHaideggher : @lucioaprile5 @fattoquotidiano Se si avvera, tutti gli Orsini , i Santori ed i Grimaldini della galassia a giusti… - VaccinatiTonto : Oh bella. La Bielorussia ora si sente minacciata e schiera truppe al confine. Arriverà una operazione speciale in Ukr anche dai biecorussi? -

L'Indro

... quindi la popolazione civile non risulta". Si registrano inoltre nelle ultime ore le ... per alcune società, per le conseguenze dirette delle sanzioni imposte a Russia e. La ...... di cui fanno parte anche Afghanistan e. La Cina è al 175° posto nella classifica di ... "La libertà di stampa in Italia continua ad esseredalle organizzazioni mafiose, in ... Bielorussia 2020: l''Ucraina' mancata — L'Indro Dei 180 paesi censiti dall'Ong, 12 sono sulla lista rossa , in relazione al concetto di libertà: tra queste figura la Russia (al 155esimo posto) e la Bielorussia al 153esimo ... di stampa continua a ...