La bambina che mangiava i comunisti

(Di mercoledì 11 maggio 2022) "Chi vuole il nuovo Pci è un pazzo, ma chi non ne ha nostalgia è senza cuore”. Non solo ai pazzi e ai senza cuore si rivolge Patrizia Carrano nel suo ultimo romanzo, ma soprattutto a chi crede di sapere tutto del Pci e chi ne sa poco e niente a chi lo ha vissuto e lo ha dimenticato. Scritto senza sentimentalismi con lo sguardo limpido di una ragazzina degli anni Cinquanta, , è uno straordinario affresco, tratteggiato in punta di matita, sanguigna come i colori della loro bandiera, della lasagna servita nella mensa della Cgil, dei capelli rossi della protagonista, che narra luoghi, abitudini e ambienti sospesi tra mondi ideologicamente lontani. Erano gli anni del XX congresso del Pcus, dell’entrata dei carri armati sovietici in Ungheria, del crollo del mito di Stalin e della presa di coscienza che il nucleare non avesse patria, in quello stesso anno Roma si coprirà di neve, ...