La app russa scaricata da migliaia di utenti (anche in Italia): 'Potrebbe rubare i vostri dati' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una nuova applicazione telefonica russa Potrebbe rubare i dati degli utenti. 'Questa applicazione è probabilmente un modo per catturare i volti delle persone in alta risoluzione - ha indicato Jake ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una nuova applicazione telefonicadegli. 'Questa applicazione è probabilmente un modo per catturare i volti delle persone in alta risoluzione - ha indicato Jake ...

Advertising

repubblica : 'Il Cremlino paga gli opinionisti nei talk show italiani', allarme dei Servizi. Così la propaganda russa entra nell… - leggoit : La app russa 'New Profile Pic' scaricata da migliaia di utenti (anche in Italia): ?«Potrebbe rubare i vostri dati» - Rossana44792035 : RT @ilmessaggeroit: App russa New Profile Pic diventa virale, ma è allarme. Gli esperti: «Potrebbe rubare i vostri dati» - ilmessaggeroit : App russa New Profile Pic diventa virale, ma è allarme. Gli esperti: «Potrebbe rubare i vostri dati» - DomaniGiornale : Il nuovo numero di #Scenari! Leggilo sulla nostra app: -