Kiss Kiss: “Il Napoli sta preparando una sorpresa pazzesca per Lorenzo Insigne” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli ha preparato una sorpresa pazzesca per Lorenzo Insigne, contro il Genoa giocherà l’ultima partita al Maradona. sorpresa pazzesca per Insigne, il Napoli vuole salutare il suo capitano nel migliore dei modi. La redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato il retroscena: “Contro il Genoa sarà, infatti, l’ultima partita di Lorenzo Insigne nello Stadio che lo ha cresciuto ed allevato. Il capitano del Napoli, a partire dal prossimo luglio, sarà un nuovo giocatore del Toronto ed è pronto ad iniziare la nuova esperienza in MSL, dove lo attendono a braccia aperte. La società partenopea, in ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilha preparato unaper, contro il Genoa giocherà l’ultima partita al Maradona.per, ilvuole salutare il suo capitano nel migliore dei modi. La redazione sportiva di Radioha rivelato il retroscena: “Contro il Genoa sarà, infatti, l’ultima partita dinello Stadio che lo ha cresciuto ed allevato. Il capitano del, a partire dal prossimo luglio, sarà un nuovo giocatore del Toronto ed è pronto ad iniziare la nuova esperienza in MSL, dove lo attendono a braccia aperte. La società partenopea, in ...

Advertising

jnprdx : neoclassical piano pieces, chef's kiss - napolipiucom : Kiss Kiss: 'Il Napoli sta preparando una sorpresa pazzesca per Lorenzo Insigne' #Insigne #Maradona #napoli… - infoitsport : KISS KISS - Napoli, 'sorpresa pazzesca' per Lorenzo Insigne - ny_cares : a kiss to the sky per ricordare il tampone molecolare fatto in lombardia pre-ricovero al cui risultato il sistema d… - UBrignone : RT @IamDianaWinter: Oggi…9 anni fa @VoiceItalia Kiss 4/4 - blind audition -