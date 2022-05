Kirsten (Merck): “Terapia vescica è la più importante per la nostra azienda” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avelumab rappresenta la pipeline più importante per la nostra azienda, la più grande nel campo dell’oncologia: si occupa di combattere il tumore della vescica e noi lo facciamo per i pazienti, principalmente uomini, che ne hanno bisogno. L’alleanza con Pfizer per noi significa chiaramente rafforzare la nostra presenza sul mercato e, soprattutto, portare avanti la ricerca e l’innovazione nell’interesse dei pazienti. Avelumab è un prodotto che noi siamo stati in grado di sviluppare a beneficio dei pazienti e che potrà dimostrare la sua superiorità anche per il loro benessere”. Così all’Adnkronos Salute Jan Kirsten, presidente e amministratore delegato Helthcare Merck Italia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell’alliance ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avelumab rappresenta la pipeline piùper la, la più grande nel campo dell’oncologia: si occupa di combattere il tumore dellae noi lo facciamo per i pazienti, principalmente uomini, che ne hanno bisogno. L’alleanza con Pfizer per noi significa chiaramente rafforzare lapresenza sul mercato e, soprattutto, portare avanti la ricerca e l’innovazione nell’interesse dei pazienti. Avelumab è un prodotto che noi siamo stati in grado di sviluppare a beneficio dei pazienti e che potrà dimostrare la sua superiorità anche per il loro benessere”. Così all’Adnkronos Salute Jan, presidente e amministratore delegato HelthcareItalia, nel giorno del lancio del farmaco avelumab, frutto dell’alliance ...

Advertising

italiaserait : Kirsten (Merck): “Terapia vescica è la più importante per la nostra azienda” - TV7Benevento : Kirsten (Merck): 'Terapia vescica è la più importante per la nostra azienda' - - fisco24_info : Kirsten (Merck): 'Terapia vescica è la più importante per la nostra azienda': (Adnkronos) - 'Alleanza con Pfizer si… -