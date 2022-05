Kherson chiederà a Putin di annetterla alla Russia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il governo della regione meridionale di Kherson chiederà al presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il governo della regione meridionale dial presidente russo Vladimirdi renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill ...

Advertising

giornaleradiofm : Kherson chiederà a Putin di annetterla alla Russia - alesSarda2908 : RT @putino: Per la serie, segnali di negoziato: il vice governatore della 'nuova amministrazione' nominata dai russi della regione di Khers… - fisco24_info : Putin non intende dichiarare legge marziale in Russia: Kherson chiederà al presidente russo di annetterla a Mosca - arcanodavvero : RT @putino: Per la serie, segnali di negoziato: il vice governatore della 'nuova amministrazione' nominata dai russi della regione di Khers… - serenel14278447 : Kherson chiederà a Putin di annetterla alla Russia -

Kherson chiederà a Putin di annetterla alla Russia Il governo della regione meridionale di Kherson chiederà al presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill Stremousov citato dalla Tass. . Guerra Ucraina Russia. Lavrov: "Dopo conflitto stop a mondo dominato dagli Usa". LIVE Il ministro degli Esteri russo: 'La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta'. La regione meridionale di Kherson chiederà l'annessione a Mosca. L'accusa di Kiev: 'I militari russi hanno sparato su una scuola per bambini disabili'. Il gestore del Gas di Kiev annuncia da oggi lo stop ai flussi per l'Europa ... Agenzia ANSA Il governo della regione meridionale dial presidente russo Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill Stremousov citato dalla Tass. .Il ministro degli Esteri russo: 'La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta'. La regione meridionale dil'annessione a Mosca. L'accusa di Kiev: 'I militari russi hanno sparato su una scuola per bambini disabili'. Il gestore del Gas di Kiev annuncia da oggi lo stop ai flussi per l'Europa ... Kherson chiederà a Putin di annetterla alla Russia - Mondo