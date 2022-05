Khadija Jaafari, la campionessa italiana di boxe non può rappresentare l'Italia agli Europei: non ha... (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lei tira pugni per l'Italia, l'Italia tira pugni a lei. Khadija Jaafari , 14 anni, è una campionessa Italiana di boxe . Domenica 8 maggio la pugile della boxe Vesuviana di Torre Annunziata ( Napoli ) ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lei tira pugni per l', l'tira pugni a lei., 14 anni, è unadi. Domenica 8 maggio la pugile dellaVesuviana di Torre Annunziata ( Napoli ) ...

