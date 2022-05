Khadija Jaafari, la campionessa italiana di boxe non può rappresentare l’Italia agli Europei: non ha la cittadinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lei tira pugni per l’Italia, l’Italia tira pugni a lei. Khadija Jaafari, 14 anni, è una campionessa italiana di boxe. Domenica 8 maggio la pugile della boxe Vesuviana di Torre Annunziata (Napoli) ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Juniores Femminili nella categoria 57 kg, battendo a Roseto degli Abruzzi l’altra finalista, la laziale Sara Battistella. È la seconda volta che Khadija – soprannominata in palestra Caterina o ancora Katalina – ottiene il titolo di campionessa d’Italia. Quest’anno la vittoria le avrebbe garantito l’opportunità di gareggiare agli Europei di agosto 2022 se non fosse che Khadija non può ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lei tira pugni pertira pugni a lei., 14 anni, è unadi. Domenica 8 maggio la pugile dellaVesuviana di Torre Annunziata (Napoli) ha vinto la meda d’oro ai Campionati Italiani Juniores Femminili nella categoria 57 kg, battendo a Roseto degli Abruzzi l’altra finalista, la laziale Sara Battistella. È la seconda volta che– soprannominata in palestra Caterina o ancora Katalina – ottiene il titolo did’Italia. Quest’anno la vittoria le avrebbe garantito l’opportunità di gareggiaredi agosto 2022 se non fosse chenon può ...

Advertising

Luce_news : Khadija Jaafari, la campionessa italiana di boxe non può rappresentare l’Italia agli Europei: non ha la cittadinanza - Eurosport_IT : Non facciamocela sfuggire!! ???????? - Dagherrotipo1 : Le 4 M di @DSantanche ... escludono lo sport. - Magnacaura : RT @neXtquotidiano: Khadija Jaafari, la 14enne campionessa italiana di boxe che non può rappresentare l’Italia agli Europei - neXtquotidiano : Khadija Jaafari, la 14enne campionessa italiana di boxe che non può rappresentare l’Italia agli Europei -