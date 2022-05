Khadija Jaafari | la 14enne campionessa italiana di boxe che non può rappresentare l’Italia agli Europei

(Di mercoledì 11 maggio 2022), per gli amici “Katalina”, tira pugni al sacco, eavversari, da quando era bambina. Oggi, adolescente, a 14 anni èdi. Un titolo che le darebbe l’opportunità di gareggiaredi agosto: competizione alla quale vorrebbe essere presente indossando la ma del, anche se non potrà. Originaria del Marocco, non ha la cittadinanza, e fino a quando non sarà maggiorenne non potrà gareggiare per quello che considera a tutti gli effetti il “suo” Paese. “Mio padre è arrivato in provincia di Napoli due giorni prima che nascessi – le sue parole riportate da Repubblica – e poi lo abbiamo raggiunto anche noi. Questa è casa nostra. Mi sento napoletana, sono arrivata ...

Non si è lasciata distrarre dalle locandine, dal cinema, dalla Mostra di Venezia. E ha piazzato così il bis, la 14enne nata in Marocco e cresciuta a Torre Annunziata , allevata in ...Boxe Vesuviana,campionessa italiana senza cittadinanza E' la nuova promessa da Torre Annunziata ma rischia di dover gareggiare con il Marocco All'evento hanno presenziato i massimi ... Khadija Jaafari serve il bis, è ancora campionessa italiana: la pugile attrice domina ma non può andare i... La campionessa italiana di boxe 14enne Khadija Jaafari non può rappresentare l'Italia agli Europei: originaria del Marocco, non ha la cittadinanza italiana ...È campionessa italiana di boxe. Ha vinto una medaglia d'oro e ieri è salita sul podio commossa. Piangendo ha ringraziato tutti. Ma non basta. Khadija Jaafari, per i suoi amici Katalina, non potrà indo ...