Katy Perry star e produttrice del film animato Melody (Di mercoledì 11 maggio 2022) La cantante Katy Perry sarà coinvolta come protagonsita e produttrice del film animato Melody, progetto diretto da Jeremy Zag. Katy Perry sarà la protagonista del film animato musicale intitolato Melody. Il progetto è stato creato, diretto e prodotto da Jeremy Zag. La cantante sarà coinvolta nella realizzazione di Melody anche come produttrice. Nell'avventura musicale, Melody è una cantante dal cuore buono, ma insicura, che deve superare i piani malvagi di Rose Stellar, una regina del pop gelosa che ha giurato di distruggerla. Il film, ambientato a New York, porterà gli spettatori in un'avventura all'insegna di canzoni, risate e ...

