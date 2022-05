Katia Bernardi racconta ‘Inedita’ | “Come Susanna Tamaro | anche per me è stato liberatorio”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il documentario Inedita di, ritratto intimo e scanzonato di– una delle scrittrici italiane più lette di tutti i tempi e autrice di Va’ dove ti porta il cuore – presentato a Lo Spiraglio Film Festival della Salute Mentale. L’evento organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 e da Roma Capitale in collaborazione con il MAXXI e con Scena, lo spazio cinema della Regione Lazio, presenta un cinema che apre la mente e che sappia affrontare il mondo della salute mentale nei modi e generi più svariati. Tra i lungometraggi in concorso, il documentario della registache va ad approfondire un appunto inedito per la sua profonda intimità che va a scavare e scoprire un profilo mai visto prima della famosa scrittrice ...

... " Una città di carta " di Guido Laino su una piccola comunità del Tesino andata per il mondo a cercare fortuna e " Inedita" di, sorprendente ritratto della scrittrice Susanna Tamaro, ...Tre le opere italiane selezionate: " After a Revolution " di Giovanni Buccomino (sezione DOK.horizonte ), " Inedita " di( DOK.special ) e la co - produzione internazionale con Francia,... Assegnati oggi gli ultimi tre riconoscimenti speciali Assegnati al Trento Film Festival i riconoscimenti speciali. Zari di Arman Gholipour Dashtaki riceve il nuovo Premio Amelia De Eccher; a Inedita di Katia Bernardi il Premio CinemAMoRe. Il Premio Stude ...TRENTO. Sale l'attesa per l'assegnazione delle Genziane e intanto il Trento Film Festival consegna gli ultimi tre riconoscimenti speciali offerti da associazioni o enti partner della kermesse e attrib ...