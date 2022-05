Juventus, sfuma anche la Coppa Italia: è il fallimento dell'Allegri-bis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un'altra notte amara, l'ennesima della stagione. La Juventus cede ai tempi supplementari all'Inter nella finale di Coppa Italia (4-2 il risultato finale) e chiude l'annata senza titoli in bacheca. Un disastro, considerate quelle che... Leggi su europa.today (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un'altra notte amara, l'ennesimaa stagione. Lacede ai tempi supplementari all'Inter nella finale di(4-2 il risultato finale) e chiude l'annata senza titoli in bacheca. Un disastro, considerate quelle che...

