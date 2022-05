Juventus, Nedved svela tutto: il mancato rinnovo di Dybala e il futuro di Chiellini (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ iniziata Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia. L’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di conquistare un trofeo. La stagione dei bianconeri è stata molto altalenante, l’intenzione è quella di alzare l’asticella. Prima della partita ha parlato Pavel Nedved e ha fornito interessanti indicazioni. “Pronti a fare spazio a Giorgio Chiellini nella dirigenza? Assolutamente sì. È un’icona mondiale. Basta che Giorgio sia felice, siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui”. Su Dybala: “dove si è arenata la trattativa per il rinnovo? È difficile dire dove si sia arenata. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%, sia in campo che fuori dal campo. Lui ha fatto richieste altissime, giustamente perché è un grande giocatore. Noi non ce la siamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ iniziata-Inter, la finale di Coppa Italia. L’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di conquistare un trofeo. La stagione dei bianconeri è stata molto altalenante, l’intenzione è quella di alzare l’asticella. Prima della partita ha parlato Pavele ha fornito interessanti indicazioni. “Pronti a fare spazio a Giorgionella dirigenza? Assolutamente sì. È un’icona mondiale. Basta che Giorgio sia felice, siamo aperti ae lasciamo decidere a lui”. Su: “dove si è arenata la trattativa per il? È difficile dire dove si sia arenata. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%, sia in campo che fuori dal campo. Lui ha fatto richieste altissime, giustamente perché è un grande giocatore. Noi non ce la siamo ...

