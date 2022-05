Juventus, Marchisio: “Senza Coppa Italia, stagione insufficiente” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dovessero vincere la Coppa Italia la giudicherei da 6, ma Senza no. Nell’ultimo scontro diretto l’Inter era stanca e avesse vinto la squadra di Allegri sarebbe stata una bella spinta psicologica per lo scudetto: sarebbe potuto arrivarne davvero uno impensabile“. Queste le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E su Dusan Vlahovic: “Un talento puro, che migliorerà con il passare degli anni. Ci vuole tempo per inserirsi alla Juventus, ma questi 6 mesi sono serviti a entrambi per conoscersi. Le sue qualità devono essere espresse con continuità nella prossima stagione. Dybala? Quando i rapporti si chiudono in quel modo credo che gli errori si facciano da tutte e due le parti”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dovessero vincere lala giudicherei da 6, mano. Nell’ultimo scontro diretto l’Inter era stanca e avesse vinto la squadra di Allegri sarebbe stata una bella spinta psicologica per lo scudetto: sarebbe potuto arrivarne davvero uno impensabile“. Queste le dichiarazioni di Claudio, ex centrocampista della, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. E su Dusan Vlahovic: “Un talento puro, che migliorerà con il passare degli anni. Ci vuole tempo per inserirsi alla, ma questi 6 mesi sono serviti a entrambi per conoscersi. Le sue qualità devono essere espresse con continuità nella prossima. Dybala? Quando i rapporti si chiudono in quel modo credo che gli errori si facciano da tutte e due le parti”. SportFace.

