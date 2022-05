Juventus-Inter stasera in tv: canale, orario, streaming finale Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus contro Inter. Tutto pronto per la finale di Coppa Italia 2021/2022 in programma stasera, mercoledì 11 maggio alle 21:00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. La Juventus vuole confermarsi: è la squadra che è arrivata più volte in finale di Coppa Italia (21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14); includendo anche il 2021/22, i bianconeri hanno raggiunto la finale ben sette volte nelle ultime otto stagioni. Simone Inzaghi segue le orme di Mancini: può diventare il secondo allenatore capace ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022)contro. Tutto pronto per ladiin programma, mercoledì 11 maggio alle 21:00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. Lavuole confermarsi: è la squadra che è arrivata più volte indi(21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14); includendo anche il/22, i bianconeri hanno raggiunto laben sette volte nelle ultime otto stagioni. Simone Inzaghi segue le orme di Mancini: può diventare il secondo allenatore capace ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - SerieA : Tra pochissimo le Conferenze Stampa della Finale #CoppaItaliaFrecciarossa in diretta! ? 18:45 Inter ? 19:30 Juventu… - manucnvlscnz : RT @paolo_is_dead: juventus - inter fischio d'inizio dybala: - sportli26181512 : CM scommesse: Juve-Inter, quando non è campionato esce tre volte su quattro la X: Sùbito una curiosità che va letta… -