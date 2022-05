Juventus-Inter | probabili formazioni | Dybala-Vlahovic sfidano Dzeko e Lautaro

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - Inter : ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Itali… - EngAHME02440984 : @juanito1897 Correzione cose. Questo video è il miglior tutti si aspettano l'Inter a vincere finché la maggior part… - infoitsport : Allegri conferma Dybala dal 1' per Juventus-Inter: novità nel 4-2-3-1 -

PROBABILI FORMAZIONI: IL PROTAGONISTA Mattia Perin è il portiere titolare di Coppa Italia e lo troviamo regolarmente presente anche nelle probabili formazioni di. Mister Massimiliano Allegri ...La sfida delle sfide.non è mai una partita banale: storia, trofei e polemiche si mescolano in 90' minuti. I bianconeri cercano il 15° trofeo nazionale, per salvare una stagione costellata di fragilità e ...Mercoledì alle 21, allo Stadio Olimpico di Roma, si assegna il trofeo: match in diretta su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset. Allegri pensa a un undi ...Sensi a parte, da capire la data del rientro: tirato a lucido per l’Inter Sensi non ha giocato ieri sera Lazio-Sampdoria per un problema all’adduttore. Sensi proverà a stringere i tempi cercando di ...