Juventus-Inter, intreccio di mercato prima della finale: il retroscena (Di mercoledì 11 maggio 2022) Manca pochissimo per l’inizio della finale di Coppa Italia che vedrà contrapporsi la Juventus all’Inter: arriva però nel frattempo anche la smentita di mercato Juventus-Inter, non sarà per questa sera solamente il Derby d’Italia. Ma sarà anche una finale molto sentita, con in palio la Coppa Italia. Non smettono però di circolare, nel frattempo, anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Manca pochissimo per l’iniziodi Coppa Italia che vedrà contrapporsi laall’: arriva però nel frattempo anche la smentita di, non sarà per questa sera solamente il Derby d’Italia. Ma sarà anche unamolto sentita, con in palio la Coppa Italia. Non smettono però di circolare, nel frattempo, anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Coppa Italia: domani sera la finale tra Juventus e Inter - DarioGiannini73 : RT @juvandme: ??JUVENTUS - INTER | POST MATCH DI JUV&ME ?A FINE MATCH ??TWITCH -