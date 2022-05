Juventus-Inter, Coppa Italia: probabili formazioni e diretta tv della finale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il remake della sfida di SuperCoppa Italiana, vinta dalla compagine nerazzurra in questa stagione sportiva. Juventus-Inter si ritrovano di fronte per contendersi la Coppa Italia nella finalissima in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma. I campioni dell’ultima Serie A, impegnati nella lotta scudetto, affronteranno i detentori del trofeo, arrivati nuovamente in finale, che hanno messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le ultime dalla sfida con il cammino dei due club, il pronostico, le probabili formazioni e la diretta tv della gara. Juventus-Inter, Coppa Italia: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il remakesfida di Superna, vinta dalla compagine nerazzurra in questa stagione sportiva.si ritrovano di fronte per contendersi lanella finalissima in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma. I campioni dell’ultima Serie A, impegnati nella lotta scudetto, affronteranno i detentori del trofeo, arrivati nuovamente in, che hanno messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le ultime dalla sfida con il cammino dei due club, il pronostico, lee latvgara.: il ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia | @juventusfc le parole di #Allegri alla vigilia della finale contro l'@Inter - joyboy_000 : @juventusfc @Inter Forza juventus per sempre - Gianfranco_juve : Coppa Italia Se la vince la Juventus è una coppetta..... Se la vince l'Inter invece è un trofeo importante tale da… -