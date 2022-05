Juventus-Inter, che gol di Barella: destro a giro imprendibile, è 0-1 (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Inter sblocca subito il risultato. Nel match contro la Juventus, valevole per la finale di Coppa Italia 2021/2022, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dello 0-1 grazie ad una meraviglia di Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro trova il destro a giro dal limite dell’area a lascia immobile Perin. Palla all’angolino e 0-1 per la gioia del numeroso pubblico nerazzurro presente all’Olimpico. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’sblocca subito il risultato. Nel match contro la, valevole per la finale di Coppa Italia 2021/2022, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dello 0-1 grazie ad una meraviglia di Nicolò: il centrocampista nerazzurro trova ildal limite dell’area a lascia immobile Perin. Palla all’angolino e 0-1 per la gioia del numeroso pubblico nerazzurro presente all’Olimpico. Ecco il. SportFace.

Advertising

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - Souley_SD29 : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUUUTT DE BARELLA !!! ???? JUVENTUS 0-1 INTER - RossaSF1 : RT @peche_africa_: ????#CoppaItalia - Finale???? Goal!?? ?????? Juventus 0-1 Inter (Derby d'Italia) Nicolò Barella 7' @peche_africa_ #JuveInter h… -