Juventus-Inter, Allegri perde la testa: rissa con la panchina nerazzurra (Di mercoledì 11 maggio 2022) Succede di tutto nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo il 2-2 firmato Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, Massimiliano Allegri perde la testa e si fionda in direzione panchina Inter innescando un parapiglia clamoroso. Alla fine Valeri estrae due cartellini gialli: uno per l'allenatore livornese e uno per il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. "Se vuoi mi prendo anche il rosso", ha esclamato un imbufalito Allegri a Valeri. SportFace.

