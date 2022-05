Juventus Inter 2-4 LIVE: Pellegrini cestina una punizione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la Coppa Italia tra Juventus e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Juventus e Inter si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2021/22. Sintesi Juventus Inter 2-4 MOVIOLA Fischio d’inizio preceduto dall’inno di Mameli, cantato da Arisa 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Inter. 7? Gol Barella – Troppo spazio per Barella, che si accentra e disegna un destro a giro che non lascia scampo a Perin. 11? Colpo di testa Dzeko – Non riesce a impattare bene in area il bosniaco su cross di Perisic. 17? Occasione Juve – punizione di Dybala morbida dentro l’area di rigore. La devia Perisic, con Handanovic che blocca centralmente. 20? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2021/22. Sintesi2-4 MOVIOLA Fischio d’inizio preceduto dall’inno di Mameli, cantato da Arisa 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 7? Gol Barella – Troppo spazio per Barella, che si accentra e disegna un destro a giro che non lascia scampo a Perin. 11? Colpo di testa Dzeko – Non riesce a impattare bene in area il bosniaco su cross di Perisic. 17? Occasione Juve –di Dybala morbida dentro l’area di rigore. La devia Perisic, con Handanovic che blocca centralmente. 20? ...

Advertising

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - flaipo1 : praticamente questa partita è stata: un rigore inesistente prima un rigore inesistente dopo l'Inter che vince la… - Nale34843837 : RT @SkySport: JUVENTUS-INTER 2-4 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Barella (7’) ? #AlexSandro (50’) ? #Vlahovic (52’) ? rig. #Calha… -