Juventus-Inter 2-1: gol Vlahovic e i bianconeri ribaltano il risultato (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il VIDEO del gol di Dusan Vlahovic al 52? di Juventus-Inter, finale della Coppa Italia 2021/2022, valso il 2-1 in rimonta dei bianconeri. Dopo il vantaggio firmato Barella nel corso del primo tempo, due reti a inizio seconda frazione della Vecchia signora con Alex Sandro e Vlahovic appunto; il secondo ha siglato una rete importante in contropiede, liberandosi di D’Ambrosio in area di rigore e avendo la meglio a tu per tu su Handanovic con un doppio tentativo risultato vincente. Di seguito la clip contenente la rete del raddoppio della Juventus con Vlahovic protagonista: primo gol stagionale in Coppa Italia per il centravanti serbo. VIDEO GOL Vlahovic (Juventus-Inter, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildel gol di Dusanal 52? di, finale della Coppa Italia 2021/2022, valso il 2-1 in rimonta dei. Dopo il vantaggio firmato Barella nel corso del primo tempo, due reti a inizio seconda frazione della Vecchia signora con Alex Sandro eappunto; il secondo ha siglato una rete importante in contropiede, liberandosi di D’Ambrosio in area di rigore e avendo la meglio a tu per tu su Handanovic con un doppio tentativovincente. Di seguito la clip contenente la rete del raddoppio dellaconprotagonista: primo gol stagionale in Coppa Italia per il centravanti serbo.GOL, ...

